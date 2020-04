Xanapa le site jeux vidéo des lifestyle gamers

Un petit billet pour vous annoncer le lancement de xanapa.com, un site de jeux vidéo qui s’adresse aux « lifestyle gamers« .



xanapa c’est la fusion de trois sites (Xbox Attitude, Nintendo Attitude et Play Attitude) pour former un portail multi-plateformes (Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii et Nintendo DS). Vous y retrouverez des news, des tests et des focus (articles, dossiers, preview).

Pour les news, le système est original puisque xanapa propose l’agrégation des flux RSS des plus grands sites de jeux vidéo. L’idée est de vous proposer en un clin d’œil un panorama des dernieres informations.

Je vous parle de xanapa, car c’est un « projet perso » qui me tient à cœur et le site est tenu par une bonne partie de l’équipe de Giiks et de Cédric de Génération Phone House.

D’ailleurs je vous invite à lire le test de Zelda sur Nintendo DS par notre charmante Sophie ;o)

N’oubliez pas de bookmarker xanapa, d’ajouter le flux RSS à votre Netvibes, de rejoindre le groupe xanapa sur Facebook et bien sûr le Twitter xanapa !

Le site est au stade de la « version 1 » et des améliorations et fonctionnalités seront ajoutées. N’hésitez pas à faire part de vos remarques.